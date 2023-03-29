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Экспозиция полотен Шэрон Стоун открылась в Лос-Анджелесе

17:11, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Экспозиция полотен Шэрон Стоун открылась в Лос-Анджелесе
17:11, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#картины\n#живопись\n#выставки\n#артисты\n#звезды\n#знаменитости
Фото: pxhere.com
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0

Звезда фильма «Основной инстинкт» восстановила навыки рисования за время пандемии.

Лос-Анджелес. Первая выставка художественных работ известной американской актрисы Шэрон Стоун открылась в галерее Allouche в Лос-Анджелесе. К занятиям живописью звезда «Основного инстинкта» вернулась во время пандемии, пишет Газета.ру со ссылкой на Art Newspaper.

В детстве Стоун училась рисовать у своей тетки, затем изучала искусство в колледже. Вновь за кисти она взялась в период локдауна. Шэрон рассказала, что рисование помогло ей пережить потери близких людей. 

«Я потеряла свою семью, мою киносемью, я потеряла свою личную семью, многие члены моей семьи умерли. У моего брата случился сердечный приступ, а его 11-месячный сын умер от смерти в кроватке, умерла моя крестная мать, умерла моя бабушка», — поведала о своих личных трагедиях актриса.

Сообщается, что в основном Стоун пишет абстрактные пейзажи – они и составляют основу выставки.

17:11, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#картины\n#живопись\n#выставки\n#артисты\n#звезды\n#знаменитости