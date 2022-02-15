«Оскара» в 2022 году впервые вручат по результатам интернет-голосования

Лос-Анджелес. США. Кинолюбителям всего мира впервые предложили самим выбрать фильм, достойный «Оскара». Об этом объявило жюри американской премии, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Проголосовать за лучшую ленту 2021 года, даже если ее не номинировали на награду, можно будет в соцсети Twitter до 3 марта. Требуется сопроводить пост с названием фильма хэштегом #OscarsFanFavorite. Не возбраняется добавить к сообщению полюбившийся фрагмент из указанной картины. Ролики, набравшие максимум просмотров, покажут во время церемонии вручения «Оскаров». Там же объявят обладателя приза зрительских симпатий.

Помимо фильма, награды получат пятеро самых активных участников интернет-голосования. Их ждут бесплатные билеты в кинотеатры, подписка на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры. А трое счастливчиков смогут попасть на церемонию вручения премии в 2023 году.

Напомним, в 2022 году золотые статуэтки будут раздавать в Лос-Анджелесе 27 марта.