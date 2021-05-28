Вручение «Оскаров» за 2021 год отложили на месяц

При этом дату награждения могут вновь перенести.



Лос-Анджелес. США. 94-я церемония награждения премиями «Оскар» состоится в 2022 году 27 марта. Об этом объявила на своем сайте Американская киноакадемия, пишет РБК.

Таким образом, вручение золотых статуэток за лучшие фильмы перенесли на месяц – ранее торжественное мероприятие планировалось провести 27 февраля.

Организаторы представили также уточненный график подготовки к церемонии. 21 декабря представят шорт-лист премии, а номинантов на «Оскар» по всем категориям объявят 8 февраля.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса к участию, как и в прошлый раз, допустят фильмы, показанные онлайн.

В киноакадемии предупредили, что дату вручения «Оскаров» могут перенести вновь. Какие обстоятельства могут к этому привести, не уточняется.

Напомним, в 2021 году церемонию перенесли почти на 2 месяца – с 28 февраля на 25 апреля. Лучшим фильмом признали «Землю кочевников» Хлои Чжао. За лучшую женскую роль наградили актрису Фрэнсис МакДорманд, лучшим актером среди мужчин назвали Энтони Хопкинса.