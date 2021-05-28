Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

Вручение «Оскаров» за 2021 год отложили на месяц

10:15, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
Вручение «Оскаров» за 2021 год отложили на месяц
10:15, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
91
0
#культура\n#кино\n#США\n#кинематограф\n#награды\n#премии\n#Оскар
Фото: instagram.com/theacademy
91
0

При этом дату награждения могут вновь перенести.

Лос-Анджелес. США. 94-я церемония награждения премиями «Оскар» состоится в 2022 году 27 марта. Об этом объявила на своем сайте Американская киноакадемия, пишет РБК.

Таким образом, вручение золотых статуэток за лучшие фильмы перенесли на месяц – ранее торжественное мероприятие планировалось провести 27 февраля.

Организаторы представили также уточненный график подготовки к церемонии. 21 декабря представят шорт-лист премии, а номинантов на «Оскар» по всем категориям объявят 8 февраля.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса к участию, как и в прошлый раз, допустят фильмы, показанные онлайн.

В киноакадемии предупредили, что дату вручения «Оскаров» могут перенести вновь. Какие обстоятельства могут к этому привести, не уточняется.

Напомним, в 2021 году церемонию перенесли почти на 2 месяца – с 28 февраля на 25 апреля. Лучшим фильмом признали «Землю кочевников» Хлои Чжао. За лучшую женскую роль наградили актрису Фрэнсис МакДорманд, лучшим актером среди мужчин назвали Энтони Хопкинса.

10:15, 28 мая, 2021
Евгений Кандаков
91
0
#культура\n#кино\n#США\n#кинематограф\n#награды\n#премии\n#Оскар