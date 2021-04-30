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Российские специалисты приступили к восстановлению храмов в Сирии

10:45, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
Российские специалисты приступили к восстановлению храмов в Сирии
10:45, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
149
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#Россия\n#Сирия\n#памятники\n#архитектура\n#история\n#христианство\n#война\n#терроризм\n#реставрация
Фото: pixabay.com
149
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Около 50 тыс. памятников архитектуры находятся под угрозой исчезновения.

Сирия. В Сирии началось восстановление храмов - памятников архитектуры. О начале масштабного научного проекта по спасению исторического наследия страны сообщили «Известия».

Проект «Спасение раннехристианских церквей Сирии» реализуется при поддержке Минобороны России. Над ним работают российские ученые в сотрудничестве с военными и сирийским министерством культуры.

Сейчас научные сотрудники Российской академии наук фиксируют повреждения, нанесенные христианским святыням в ходе боевых действий и актов вандализма. Позже с помощью компьютерных технологий они планируют разработать проекты реставрации.

Работа над проектом рассчитана на несколько лет. Исследователи из РАН уже побывали в провинции Хама и в окрестностях Идлиба, чтобы детально запечатлеть памятники архитектуры и оценить объем будущих работ.

Как установили специалисты РАН, в результате военных операций в Сирии было уничтожено более 3 тыс. памятников культуры. Около 50 тыс. находятся под угрозой исчезновения.

10:45, 30 апреля, 2021
Андрей Поносов
149
0
#Россия\n#Сирия\n#памятники\n#архитектура\n#история\n#христианство\n#война\n#терроризм\n#реставрация