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Реставрация Вознесенского храма началась в селе Сада в Удмуртии

17:15, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Реставрация Вознесенского храма началась в селе Сада в Удмуртии
17:15, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Ярский район\n#реставрация\n#храмы Удмуртии
Источник фото: vk.com (Вознесенский храм село Сада)
96
0

Желающих помочь в подготовке строительных лесов готовы принять в выходные.

Яр. Удмуртия. В селе Сада Ярского района Удмуртии начинается реставрация Вознесенского храма. Как сообщается в соцсетях молодёжной волонтёрской организации «Под куполом небес», на объект уже доставлены пиломатериалы для возведения лесов.

«Приглашаем вас в село Саду на 21-22 июня. Доехать можно как своим ходом, так и на ЖД до станции Яр, где вас встретят и привезут до места. Проживание и питание при монастыре. Задача: обработать доски защитным раствором. Работа не сложная, не тяжёлая, но её много», — говорится в сообщении.

Желающие помочь могут обратиться к куратору направления Светлане Владыкиной

В соцсетях самого прихода сообщается, что к реставрационным работам (консервации) приступили сотрудники ООО «ЮХАН». Работы включены в федеральную
программу, финансируемую Министерством культуры Российской Федерации и
исполняемую Центральными научно-реставрационными проектными
мастерскими (ЦНРПМ). В планах проведение противоаварийных работ: возведение лесов, пропитка всего здания от растительности, частичный ремонт кровли.

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17:15, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
96
0
#Ярский район\n#реставрация\n#храмы Удмуртии