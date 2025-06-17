Яр. Удмуртия. В селе Сада Ярского района Удмуртии начинается реставрация Вознесенского храма. Как сообщается в соцсетях молодёжной волонтёрской организации «Под куполом небес», на объект уже доставлены пиломатериалы для возведения лесов.

«Приглашаем вас в село Саду на 21-22 июня. Доехать можно как своим ходом, так и на ЖД до станции Яр, где вас встретят и привезут до места. Проживание и питание при монастыре. Задача: обработать доски защитным раствором. Работа не сложная, не тяжёлая, но её много», — говорится в сообщении.

Желающие помочь могут обратиться к куратору направления Светлане Владыкиной.

В соцсетях самого прихода сообщается, что к реставрационным работам (консервации) приступили сотрудники ООО «ЮХАН». Работы включены в федеральную

программу, финансируемую Министерством культуры Российской Федерации и

исполняемую Центральными научно-реставрационными проектными

мастерскими (ЦНРПМ). В планах проведение противоаварийных работ: возведение лесов, пропитка всего здания от растительности, частичный ремонт кровли.