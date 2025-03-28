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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дефекты реставрации «сталинки» в Ижевске устранят летом 2025 года

10:40, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Дефекты реставрации «сталинки» в Ижевске устранят летом 2025 года
10:40, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#городская среда\n#реставрация
Источник фото: ИА "Сусанин"
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В этом заверила администрация города.

Ижевск. Удмуртия. Допущенные при реставрации «сталинок» в Ижевске дефекты устранят летом 2025 года. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, на доме №213 по улице Пушкинской «Сусаниным» были замечены элементы разрушения отреставрированного в 2024 году фасада. После публикации в ТГ-канале издания с комментарием выступил официальный аккаунт администрации Ижевска.

«Фонду развития Ижевска известно об образовании дефектов. Будет проведено комиссионное обследование для выявления причины их образования. Дефекты будут устранены в летний период текущего года», — говорится в сообщении.

Отметим, что в комментариях к посту горожане также поделились фото с иными дефектами.

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10:40, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
110
0
#Ижевск\n#городская среда\n#реставрация