Ижевск. Удмуртия. Допущенные при реставрации «сталинок» в Ижевске дефекты устранят летом 2025 года. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, на доме №213 по улице Пушкинской «Сусаниным» были замечены элементы разрушения отреставрированного в 2024 году фасада. После публикации в ТГ-канале издания с комментарием выступил официальный аккаунт администрации Ижевска.

«Фонду развития Ижевска известно об образовании дефектов. Будет проведено комиссионное обследование для выявления причины их образования. Дефекты будут устранены в летний период текущего года», — говорится в сообщении.

Отметим, что в комментариях к посту горожане также поделились фото с иными дефектами.