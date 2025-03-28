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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Отреставрированный в прошлом году фасад одной из «сталинок» в Ижевске стал осыпаться

09:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Отреставрированный в прошлом году фасад одной из «сталинок» в Ижевске стал осыпаться
09:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
197
0
#Ижевск\n#городская среда\n#реставрация
Источник фото: ИА "Сусанин"
197
0

Отделка начала сползать на доме №213 по улице Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. С приходом весны в Ижевске начали таять не только дороги, но и новые фасады отреставрированных домов. В частности, начала опадать штукатурка в нижней части «сталинки» по улице Пушкинской, 213.

Напомним, о реставрации всего ансамбля домов в администрации города объявили в начале 2024 года. Всего в работу взяли девять зданий. Своеобразное шефство над каждым из них взяла отдельная строительная компания.

Также у городских властей было в планах украшение архитектурной подсветкой отреставрированных зданий. 

К сожалению, сейчас взорам горожан предстала печальная картина на доме №213, в котором расположена «Аптека №1».

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09:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
197
0
#Ижевск\n#городская среда\n#реставрация