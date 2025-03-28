Ижевск. Удмуртия. С приходом весны в Ижевске начали таять не только дороги, но и новые фасады отреставрированных домов. В частности, начала опадать штукатурка в нижней части «сталинки» по улице Пушкинской, 213.

Напомним, о реставрации всего ансамбля домов в администрации города объявили в начале 2024 года. Всего в работу взяли девять зданий. Своеобразное шефство над каждым из них взяла отдельная строительная компания.

Также у городских властей было в планах украшение архитектурной подсветкой отреставрированных зданий.

К сожалению, сейчас взорам горожан предстала печальная картина на доме №213, в котором расположена «Аптека №1».