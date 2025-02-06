Глазов. Удмуртия. За ближайшие пять лет в Глазове планируют привести в порядок фасады домов нескольких улиц в районе «Культурного квартала». О старте нового городского проекта рассказал в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«На генеральном плане Глазова выделены дома на улицах Советской, Дзержинского, Ленина, Комсомольской, Кирова, которые важны для атмосферы «старого города». И даже во время предполагаемой реновации района облик этих домов город планирует сохранить. Эти 43 дома вошли сейчас в проект программы, которую поддержали ТВЭЛ и правительство Удмуртии», — пояснил градоначальник.

Он отметил, что 2025 год станет пробным. В работу берут небольшой участок в пять домов.

«Вместе с жителями, управляющими компаниями, подрядчиками будем налаживать процессы. До конца года преобразятся дома №№ 29, 31/2, 33/9, 35/12 и 39/11 на улице Кирова. На этой стороне улицы между Ленина и Советской также планируем отремонтировать тротуар», — написал глава Глазова.

Он подчеркнул, что таким образом продолжается развиваться идея «Культурного квартала», который объединяет Ледовый дворец, парк Горького, культурный центр «Россия», театр «Парафраз», музей ЧМЗ и ансамбль жилых домов «советского ампира».