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Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

16:10, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
16:10, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#футбол\n#YouTube\n#песня\n#музыканты\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: fifa.com
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Композицию Live It Up музыкант записал вместе с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи.

Калифорния. США. Певец Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу. Композицию можно послушать на официальной странице музыканта в You-Tube.  

Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

Главная песня мундиаля получила название Live It Up. Длится она 3 с половиной минуты. При этом отмечается, что композицию Ники Джем записал вместе с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи.  

Напомним, мировое футбольное первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи между странами-участниками состоятся в 11 города, включая Москву и Санкт-Петербург. В конце мая министр спорта огласил задачу, стоящую перед сборной России. По словам Павла Колобкова, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.

16:10, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
480
0
#спорт\n#футбол\n#YouTube\n#песня\n#музыканты\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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