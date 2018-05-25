Композицию Live It Up музыкант записал вместе с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи.

Калифорния. США. Певец Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу. Композицию можно послушать на официальной странице музыканта в You-Tube.

Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

Главная песня мундиаля получила название Live It Up. Длится она 3 с половиной минуты. При этом отмечается, что композицию Ники Джем записал вместе с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи.

Напомним, мировое футбольное первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи между странами-участниками состоятся в 11 города, включая Москву и Санкт-Петербург. В конце мая министр спорта огласил задачу, стоящую перед сборной России. По словам Павла Колобкова, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.