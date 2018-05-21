Министр спорта назвал задачу-минимум для российских футболистов на домашнем ЧМ-2018

По словам Павла Колобкова, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.

Москва. Министр спорта Павел Колобков рассказал о задачах, которые стоят перед российскими футболистами на предстоящем ЧМ-2018. По его словам, пишет Интерфакс, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.

Глава Минспорта посчитал, что сборная России может достойно выступить на предстоящем мировом первенстве. В том случае, если подопечные Станислава Черчесова выйдут в стадию плей-офф, то сыграют либо со сборной Испании, либо с командой Португалии.

«В нашей команде нет звезд, как Месси, Роналду, но не всегда выигрывают звезды. Считаю, что с тем составом, которые есть в распоряжении у тренера, можно сделать хороший, боеспособный коллектив, который может решать хорошие, серьезные задачи. Для начала - выйти из группы, это не обсуждается, это задача-минимум, мы обязаны это сделать», - приводит его слова агентство.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Российские футболисты попали в группу А, где им предстоит сыграть с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.