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Министр спорта назвал задачу-минимум для российских футболистов на домашнем ЧМ-2018

16:12, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
16:12, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
285
0
#спорт\n#Москва\n#задачи\n#футбол.\n#чемпионат мира по футболу\n#спортсмены
285
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По словам Павла Колобкова, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.

Москва. Министр спорта Павел Колобков рассказал о задачах, которые стоят перед российскими футболистами на предстоящем ЧМ-2018. По его словам, пишет Интерфакс, национальная дружина, как минимум, должна выйти из группы.  

Глава Минспорта посчитал, что сборная России может достойно выступить на предстоящем мировом первенстве. В том случае, если подопечные Станислава Черчесова выйдут в стадию плей-офф, то сыграют либо со сборной Испании, либо с командой Португалии.  

«В нашей команде нет звезд, как Месси, Роналду, но не всегда выигрывают звезды. Считаю, что с тем составом, которые есть в распоряжении у тренера, можно сделать хороший, боеспособный коллектив, который может решать хорошие, серьезные задачи. Для начала - выйти из группы, это не обсуждается, это задача-минимум, мы обязаны это сделать», - приводит его слова агентство.  

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Российские футболисты попали в группу А, где им предстоит сыграть с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

16:12, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
285
0
#спорт\n#Москва\n#задачи\n#футбол.\n#чемпионат мира по футболу\n#спортсмены

 

 

 


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