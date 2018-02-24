Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

Британская певица получила небольшой перелом.

Уистлер. Канада. Британская актриса, модель и певица Виктория Бэкхем опубликовала на своей странице в Инстаграм фото на костылях. Об этом сообщает L!FE.

«Спасибо всем за сообщения. Небольшой перелом, мне просто нужен отдых», - написала Виктория Бекхэм. Как сообщается, медики зафиксировали у неё «небольшой перелом».

Виктория с мужем и тремя детьми только недавно вернулась из зимней поездки на лыжах. Отмечается, что её муж, футболист Дэвид Бекхэм, опубликовал в Инстаграме видео-историю, где члены семьи пробираются по склонам. Снимки появились в Сети в начале недели, однако Виктории на них не было.