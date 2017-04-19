Первая серия мультфильма вышла 19 апреля 1987 года.

США. 19 апреля популярному американскому мультсериалу «Симпсоны» исполнилось 30 лет. Первый минутный ролик «Спокойной ночи» появился на телеэкранах в передаче «Шоу Трейси Ульман» в 1987 году, сообщает «Газета.Ру».

В 1989 году у Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги Симпсон появилось собственное шоу, которое до сих пор пользуется популярностью. В истории американского телевидения «Симпсоны» - самый длинный мультсериал. На данный момент его продлили до 30 сезона.

«Симпсоны» - первый мультсериал, которому удалось завоевать международную Премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение. В 1998 году его назвали лучшим мультсериалом на телевидении 20 века, а в 2000 году появилась на голливудской «Аллее славы» появилась «Звезда Симпсонов».