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      Мультсериалу «Симпсоны» исполнилось 30 лет

      19:13, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:13, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      62
      0
      #день рождения\n#праздники\n#Симпсоны\n#мультфильмы
      Фото: кадр из мультсериала «Симпсоны»
      62
      0

      Первая серия мультфильма вышла 19 апреля 1987 года.

      США. 19 апреля популярному американскому мультсериалу «Симпсоны» исполнилось 30 лет. Первый минутный ролик «Спокойной ночи» появился на телеэкранах в передаче «Шоу Трейси Ульман» в 1987 году, сообщает «Газета.Ру».

      В 1989 году у Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги Симпсон появилось собственное шоу, которое до сих пор пользуется популярностью. В истории американского телевидения «Симпсоны» - самый длинный мультсериал. На данный момент его продлили до 30 сезона.

      «Симпсоны» - первый мультсериал, которому удалось завоевать международную Премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение. В 1998 году его назвали лучшим мультсериалом на телевидении 20 века, а в 2000 году появилась на голливудской «Аллее славы» появилась «Звезда Симпсонов».

       

      19:13, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      62
      0
      #день рождения\n#праздники\n#Симпсоны\n#мультфильмы
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