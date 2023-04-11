В Англии и Уэльсе закрылись более 150 пабов

Лондон. Великобритания. Свыше 150 пабов вынуждены были закрыть владельцы в Англии и Уэльсе с начала 2023 года. Бизнесмены не выдержали повышения цен на отопление, электричество и продукты, пишет «Российская газета» со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что каждый месяц с начала года разорялось в среднем по 51 пабу. В 2022 году этот показатель равнялся 32. В целом за минувший год количество закрывшихся заведений составило 386. Помимо подорожания продовольствия и коммунальных платежей, снизился спрос на традиционный пятничный отдых за кружкой пенного среди британцев из-за роста расходов.

К тому же 31 марта содержатели пабов потеряли действовавшую ранее налоговую льготу и сниженный тариф на электроэнергию. Это может усилить тенденцию к закрытию питейных заведений в Великобритании, считают эксперты.