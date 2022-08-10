Эмбарго Евросоюза и Великобритании на поставки российского угля начало действовать

Брюссель. Бельгия. Уголь из России с сегодняшнего дня должны перестать покупать в Великобритании и странах Евросоюза. 10 августа вступило в полную силу одобренное властями Соединенного Королевства и ЕС эмбарго на поставки этого полезного ископаемого, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Также запрещен транзит угля через Европу. До 10 августа продолжали действовать договоры, заключенные ранее. Теперь они должны быть расторгнуты. Напомним, запрет на покупку угля входит в принятый 8 апреля Брюсселем пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией России на Украине.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Совета Евросоюза, в год Россия поставляла в Европу угля на сумму порядка 8 млрд евро (492,4 млрд рублей).

По данным Минэнерго России, доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% (около 48,7 млн тонн угля). В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта. До недавнего времени РФ была третьим поставщиком угля на мировом рынке, уступая лишь Австралии и Индонезии.