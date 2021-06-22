Amazon уличили в массовом уничтожении непроданных товаров

Только в Шотландии выбрасывали по 130 тысяч посылок в неделю.



Эдинбург. Великобритания. На складе торговой интернет-платформы Amazon в Шотландии истребляли миллионы единиц невостребованных или отвергнутых покупателями вещей. Среди них - ноутбуки, телевизоры, дроны, украшения, сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на ITV.

Отмечается, что многие из товаров, которые отправляли на утилизацию, пригодились бы нуждающимся.

По словам бывшего сотрудника Amazon, за неделю он вместе с коллегами уничтожил 130 тыс. предметов, и лишь 24 тыс. направили благотворительным организациям. Среди утилизированного были компьютеры MacBook, iPad и 20 тысяч медицинских масок.

В компании заверяют, что так поступают с незначительным процентом товара, а на свалки не направляется вообще ничего, все якобы идет на переработку.

На ситуацию отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он выразил свое удивление и пообещал разобраться с расточительным интернет-магазином.

Компания Amazon.com вышла на рынок в июле 1995 года и является в настоящее время крупнейшей в мире платформой электронной торговли.

Напомним, недавно основатель Amazon, богатейший в мире человек Джефф Безос анонсировал собственный полет в космос. В интернете в ответ начали собирать петицию с предложением запретить миллиардеру возвращаться на Землю.