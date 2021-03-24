На перепрофилирование завода по уничтожению химоружия в Кизнере потребуется 2 млрд евро

На нём планируется производить полиэфиры и полиэтилены из природного газа.

Кизнер. Удмуртия. Перепрофилирование объекта уничтожения химического оружия в Кизнере требует 2 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и торговли Удмуртской Республики Виктора Лашкарёва.

По словам чиновника, проект для объекта уже есть: на предприятии будут производить полиэфиры и полиэтилены из природного газа, но на это требуется «порядка двух» миллиардов евро. Также министр сообщил, что у проекта уже есть инвесторы, кроме того, ведётся поиск соинвесторов.

Передача завода будет вестись поэтапно с 2024 по 2027 года. К разработке проектной документации приступят в конце 2021-начале 2022 годов. Строительство начнётся в 2024 году.

Напомним, в 2017 году в Кизнере уничтожили последний снаряд с химическим оружием. Всего же за 4 года на объекте было уничтожено 2 млн боеприпасов с отравляющими веществами. Рассматривался вариант переноса в Кизнер из Казани порохового завода, но позднее от него отказались. В 2019 году на объект начали искать инвестора. В 2021 году стало известно, что предприятие будет препрофилировано под производство полипропилена.