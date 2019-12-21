Вступили в силу санкции США против «Северного потока – 2»

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.

Вашингтон. США. Санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после подписания. Как сообщила Газета.ру, такие разъяснения опубликовал американский Минфин.

США требуют от компаний, участвующих в строительстве газопроводов, незамедлительно прекратить работу над проектами.

Кроме того, в субботу, 21 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России.

Напомним, компания Allseas, которая прокладывает трубы «Северного потока – 2», ранее приостановила работу над строительством до получения разъяснений от американского правительства.