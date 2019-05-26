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В США арестовали бывшего менеджера Стэна Ли

18:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
18:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
187
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#США\n#арест\n#деньги\n#комиксы\n#хищение
Фото: TASS/Zuma/Jonathan Alcorn (Известия)
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Его обвиняют в присвоении 262 тыс. долларов писателя.

США. В США арестовали бывшего менеджера автора комиксов «Марвел» Стэна Ли Кийя Моргана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на АР.

Мужчину обвиняют в хищении около 262 тыс. долларов, которые Ли получил за раздачу автографов в мае 2018 года.

Напомним, автор супергероев «Марвел» умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет. Отмечается, что дочь автора запретила менеджеру приближаться к Ли. Она предполагала, что Морган пользуется состояние и положением своего отца. Женщина также была уверена, что помощник пытался присвоить бизнес Ли себе.

18:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
187
0
#США\n#арест\n#деньги\n#комиксы\n#хищение
МирТесен

 

 

 


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