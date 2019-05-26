В США арестовали бывшего менеджера Стэна Ли

Его обвиняют в присвоении 262 тыс. долларов писателя.

США. В США арестовали бывшего менеджера автора комиксов «Марвел» Стэна Ли Кийя Моргана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на АР.

Мужчину обвиняют в хищении около 262 тыс. долларов, которые Ли получил за раздачу автографов в мае 2018 года.

Напомним, автор супергероев «Марвел» умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет. Отмечается, что дочь автора запретила менеджеру приближаться к Ли. Она предполагала, что Морган пользуется состояние и положением своего отца. Женщина также была уверена, что помощник пытался присвоить бизнес Ли себе.