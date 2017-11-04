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      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      20:36, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      20:36, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      274
      0
      #бизнес\n#США\n#акции\n#Forbes
      Фото: torange.biz
      274
      0

      Его состояние оценивается в 93,7 млрд долларов.

      США. Глава Amazon за неделю продал 1 млн акций компании на 1,1 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 93,7 млрд долларов, пишет РБК.

      В мае Джефф Безос уже продавал ценные бумаги. Тогда одна акция стоила примерно 950 долларов.

      Глава Amazon по-прежнему остаётся самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Следом за ним расположился Билл Гейтс, который владеет 89,6 млрд долларов. Тройку «богачей» замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с доходом 80,3 млрд долларов.

      20:36, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      274
      0
      #бизнес\n#США\n#акции\n#Forbes

       

       

       

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