Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

Его состояние оценивается в 93,7 млрд долларов.

США. Глава Amazon за неделю продал 1 млн акций компании на 1,1 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 93,7 млрд долларов, пишет РБК.

В мае Джефф Безос уже продавал ценные бумаги. Тогда одна акция стоила примерно 950 долларов.

Глава Amazon по-прежнему остаётся самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Следом за ним расположился Билл Гейтс, который владеет 89,6 млрд долларов. Тройку «богачей» замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с доходом 80,3 млрд долларов.