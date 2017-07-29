Напитки из мяса начнут производить в Германии

Продажи начнутся в сентябре 2017 года.

Германия. В Германии начнут продавать напитки из мяса. Сейчас их производитель, 55-летний мясник Петер Коассен, ведет переговоры с производителями во Франции, Бельгии и Люксмебурге, пишут "Известия"

«На рынке никогда не существовало ничего подобного. Мы наблюдаем большой интерес к продукту», - сказал Коассен.

Он уточнил, что уже подал заявку на международный патент. Мясник разоработал линейку из трех вкусов напитка: "Бомбейская говядина", "Королевская курица", "Стейк".

«Будет много сторонников, но также много и противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо», - добавил Классен.

Чтобы приготовить напиток, нужно будет обжарить мясо с обощами, затем варить его в бульоне и измельчить в пюре до конситсенции какао. После этого бутылки с жидкостью расфасовывают и стерилизуют.