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      Напитки из мяса начнут производить в Германии

      18:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      56
      0
      #бизнес\n#Германия\n#еда
      Фото: pixabay.com
      56
      0

      Продажи начнутся в сентябре 2017 года.

      Германия. В Германии начнут продавать напитки из мяса. Сейчас их производитель, 55-летний мясник Петер Коассен, ведет переговоры с производителями во Франции, Бельгии и Люксмебурге, пишут "Известия".
      «На рынке никогда не существовало ничего подобного. Мы наблюдаем большой интерес к продукту», - сказал Коассен.
      Он уточнил, что уже подал заявку на международный патент. Мясник разоработал линейку из трех вкусов напитка: "Бомбейская говядина", "Королевская курица", "Стейк".
      «Будет много сторонников, но также много и противников, которые посчитают отвратительной идею пить мясо», - добавил Классен.
      Чтобы приготовить напиток, нужно будет обжарить мясо с обощами, затем варить его в бульоне и измельчить в пюре до конситсенции какао. После этого бутылки с жидкостью расфасовывают и стерилизуют.

      18:00, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      56
      0
      #бизнес\n#Германия\n#еда

       

       

       

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