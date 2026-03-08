Ижевск. Удмуртия. В субботу, 7 марта, в ижевском ледовом дворце «Олимпиец» состоялся матч Чемпионата России ВХЛ, в котором «Ижсталь» принимала нефтекамский «Торос». В упорной борьбе хозяева льда одержали волевую победу со счетом 3:1. Об этом сообщили в официальном сообществе ижевской команды

Первый период остался за гостями. На 16-й минуте точным броском с центра зоны отметился Сергей Колесников, отправив шайбу за спину голкиперу «сталеваров» Владимиру Табатчикову.

Ижевчане сумели переломить ход игры во втором отрезке матча. На 27-й минуте Никита Долгопятов, получив передачу от Максима Глинского, сравнял счёт — 1:1.

Развязка встречи наступила в третьем периоде. На 45-й минуте защитник «Ижстали» Илья Слепков совершил бросок от синей линии, а нападающий Антон Ковалев блестяще подставил клюшку на пятаке, выведя хозяев вперед. За 41 секунду до финальной сирены Евгений Петриков поставил точку в игре, доведя счёт до 3:1.