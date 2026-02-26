Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе началась подготовка к проведению юбилейных XXXV летних сельских спортивных игр. Соревнования пройдут с 1 по 4 июля 2026 года (0+). Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Оргкомитет уже приступил к работе. В совещании принял участие заслуженный тренер, главный судья и бессменный голос сельских игр Вячеслав Вичужанин. Совместно с организаторами он обсудил ключевые вопросы предстоящего турнира, включая размещение команд и организацию судейства.

По информации организационного комитета, одной из главных интриг готовящихся соревнований станет введение нового вида спорта. С инициативой выступил Вячеслав Вичужанин. Название дисциплины пока держится в секрете.

Напомним, 21 февраля в селе Красногорское закончились республиканские зимние сельские спортивные игры. Победителями в трёх группах стали Увинский (1-я группа), Шарканскией (2-я группа) и Юкаменский (3-я группа) районы.