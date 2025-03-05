Ижевск. Удмуртия. Открытый чемпионат и первенство Удмуртии по сноуборду (6+) состоятся в СК «Чекерил». Об этом сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

Соревнования пройдут 14 и 15 марта в параллельных дисциплинах. В первенстве республики будет три возрастные группы — 2009 год рождения и младше; 2007-2008; 2005-2006. В чемпионате Удмуртии будут участвовать сноубордисты 2004 года рождения и старше.

На 14 марта в программе соревнований ожидается параллельный слалом-гигант, а на 15 число — параллельный слалом. Гонки начнутся в 10:45 в пятницу и в 11:45 в субботу .