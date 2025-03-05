Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Чемпионат и первенство Удмуртии по сноуборду пройдут в Чекериле

09:26, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Чемпионат и первенство Удмуртии по сноуборду пройдут в Чекериле
09:26, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Ижевск\n#сноубординг\n#соревнования
Источник фото: unsplash.com (Joshua Reddekopp)
53
0

Соревнования состоятся 14 и 15 марта.

Ижевск. Удмуртия. Открытый чемпионат и первенство Удмуртии по сноуборду (6+) состоятся в СК «Чекерил». Об этом сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.  

Соревнования пройдут 14 и 15 марта в параллельных дисциплинах. В первенстве республики будет три возрастные группы — 2009 год рождения и младше; 2007-2008; 2005-2006. В чемпионате Удмуртии будут участвовать сноубордисты 2004 года рождения и старше.

На 14 марта в программе соревнований ожидается параллельный слалом-гигант, а на 15 число — параллельный слалом. Гонки начнутся в 10:45 в пятницу и в 11:45 в субботу .

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:26, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Ижевск\n#сноубординг\n#соревнования