Дворец единоборств в Ижевске готов на 60%

Ижевск. Удмуртия. Техническая готовность Дворца единоборств в Ижевске составляет около 60%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

На объекте смонтированы несущие конструкции, индивидуальный тепловой пункт и наружные сети, завершается монтаж фасадов и лифтового оборудования, а также идёт подготовка к пуску тепла.

В трёхэтажном здании разместятся 8 залов для занятий единоборствами, в одном из которых установят трибуны на тысячу мест.

Напомним, что в 2022 году проект Дворца единоборств стал одним из 24 проектов, которые прошли отбор в Министерстве спорта России. В результате спорткомплекс строится за счёт государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Финансирование проекта обеспечивается силами частного инвестора «УДС - Групп» и правительства Удмуртии.

Строительство началось в 2023 году, а сдать Дворец единоборств планируется в сентябре 2025 года.