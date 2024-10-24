У Федерации лыжных гонок Удмуртии появился генеральный спонсор

Ижевск. Удмуртия. Генеральным спонсором Федерации лыжных гонок Удмуртии стал торгово-промышленный холдинг «Русклимат». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соглашение о сотрудничестве подписали 24 октября. Планируется, что в рамках договора получится вывести проведение соревнований по лыжным гонкам на качественно новый уровень. В рамках соглашения уже предусмотрено проведение около 30 состязаний различного уровня в 2024-2025 годах. Самое первое из них — VI этап Кубка России по лыжным гонкам.

Помимо этого, генеральный спонсор сможет создать больше возможностей для занятия лыжным видом спорта в регионе.

«В каждом регионе присутствия холдинг вносит вклад в формирование спортивной инфраструктуры, в том числе, возводит и ремонтирует спортобъекты, поддерживает спортивные федерации. Это позволяет прививать подрастающему поколению правильные спортивные привычки, формировать спортивный потенциал страны, прославлять нашу страну на международной спортивной арене», — отметил председатель совета директоров торгово-промышленного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко.

Таким образом, новое соглашение не только поспособствует новым успехам лыжников Удмуртии, но и поможет популяризировать этот вид спорта среди молодёжи.

«Благодаря спонсорскому соглашению хочется воспитать новое поколение и вернуться в топ-позиции в стране, чтобы все удмуртских спортсменов боялись и уважали», — заявил президент Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин.

Напомним, что в июле 2024 года холдинг «Русклимат» запустил в Удмуртии технопарк инженерных климатических систем и электроники «Русклимат ИКСЭл-Сарапул».