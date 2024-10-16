Женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» вырвалась в лидеры турнирной таблицы чемпионата

Пенза. Пензенская область. Спортсменки из Удмуртии успешно стартовали на Чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Удмуртию на чемпионате представляет ижевская команда «Италмас-ИжГТУ». В первой игре девушки боролись с таганрогским клубом «Красные крылья» и одержали победу 3:1. Две другие игры против команд «Волжаночка-ГРАСС» из Волгограда и «Виктория-ПРО» из Саратова, ижевские спортсменки завершили с победным счётом 3:0.

Это позволило им по итогам первого тура выйти на первое место в турнирной таблице.

«Планы были – показать хорошую игру, успешно стартовать и постараться выиграть все три игры. В итоге план мы выполнили», – поделился главный тренер команды «Италмас-ИжГТУ» Алексей Промышленников.

Второй тур пройдёт с 25 по 27 октября в Брянске (6+).