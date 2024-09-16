Ижевский велосипедист Данил Москвин стал чемпионом России в многодневной гонке «маунтинбайк»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский спортсмен Данил Москвин стал победителем чемпионата и первенства России по велосипедному спорту «маунтинбайк». Он является воспитанником школы олимпийского резерва «Импульс». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования, которые проходили в Псебае с 12 по 15 сентября, включали четыре этапа: 1 этап — гонка на время, 2 этап — гонка кросс-кантри, 3 этап — гонка кросс-кантри, 4 этап — гонка марафон.

По итогу соревнований, чемпионом России стал Данил Москвин. На втором месте Павел Лунде из Санкт-Петербурга, Максим Гоголев из Самарской области – на третьем.

Среди девушек чемпионкой стала Александра Ушакова из Московской области, Татьяна Сайтарова из Москвы и Кристина Ильина из Челябинской области заняли второе и третье места соответственно.

Денис Парахин поздравил ижевского спортсмена и пожелал ему новых побед.