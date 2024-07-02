Межрегиональные соревнования по сапсёрфингу пройдут в Селтинском районе в 2025 году

Селты. Удмуртия. В 2025 году в Селтинском районе Удмуртии пройдут межрегиональные соревнования по сапсёрфингу (18+). Об этом в соцсетях рассказал глава района Василий Протопопов.

«Проект Ксении Шакировой «Молодёжный фестиваль сапсёрфинга «Синяя волна» оказался в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион для молодых». На средства гранта (900 тыс. руб.) приобретут гидрокостюмы, сап-доски, термоподы, музыкальную аппаратуру, организуют обучение сап-инструкторов и питание участников», — рассказал глава района.

Планируется, что в следующем году на состязания съедутся порядка 300 спортсменов Приволжского федерального округа.