Ижевск. Удмуртия. На Ижевском ипподроме определились победители Кубка России и Чемпиона Удмуртии по зимним трековым автогонкам (0+). О результатах сообщает Федерация автомобильного спорта УР.

Напомним, в Ижевске состоялись финальные этапы зимнего гоночного сезона. Спортсмены из разных регионов России сразились за титулы в 3-м этапе Кубка России, 2-м этапе Чемпионата Удмуртии в зачёте «А1600», Всероссийских соревнованиях в классе «Лада» и традиционных гонках автомобилей «Волга».

Всего в соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов. Поддержать участников пришло около 3 000 зрителей. Из-за тёплой погоды гонки оказались особенно сложными: местами лёд подтаял, образовав лужи, что добавило испытаний пилотам. Однако трасса соответствовала всем требованиям зимних трековых гонок. Квалификационные заезды и часть гонок прошли 14 марта, а основные соревнования развернулись в субботу, 15 марта.

Фаворит из спортсменов Удмуртии Максим Загуменнов не смог выйти в субботу на старт из-за поломки автомобиля. Однако ижевские болельщики всё же получили повод для радости: Павел Иванов завоевал бронзовую медаль 2-го этапа Чемпионата Удмуртии, а Александр Шувалов занял пятую строчку в этих же соревнованиях. Список победителей и призёров выглядит следующим образом

Кубок России 3 этап

1 место – Александр Савченко (Новый Уренгой);

2 место - Раис Минниханов (Казань);

3 место – Кирилл Лавров (Тюмень).

Чемпионат Удмуртии

1 место – Раис Минниханов (Казань);

2 место – Андрей Пироженко (Брянск);

3 место – Павел Иванов (Ягул).

Всероссийские соревнования класс «Лада»

1 место – Виталий Шилов (Пермь);

2 место – Александр Орлов (Пермь);

3 место – Дмитрий Молоков (Тюмень).

Традицонные соренования «Волга»

1 место – Иван Коновалов (Москва);

2 место – Артем Филатов (Тюмень);

3 место – Руслан Толоконников (Фрязино).