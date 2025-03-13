Ижевск. Удмуртия. В субботу, 15 марта, на Ижевском ипподроме состоятся финальный этап Кубка России и Чемпионата Удмуртии по зимним трековым гонкам, а также Всероссийские соревнования (0+). Об этом сообщает Федерация автоспорта УР.

На ледовой трассе за чемпионские титулы будут сражаться сильнейшие пилоты в классах А1600 и «Лада». Сюрприз от организаторов — специальные соревнования в классе «Волга». Его участники продемонстрируют мастерство управления заднеприводными мощными автомобилями на льду. Принять участие смогут и другие владельцы этой легендарной модели.

Отметим, что первый этап Чемпионата Удмуртии состоялся 6 января и собрал 19 спортсменов из разных регионов России. По итогам соревнований в классе «А1600» весь пьедестал заняли гости, но ижевские гонщики также показали достойный результат — Максим Загуменнов финишировал пятым, а Александр Шувалов занял седьмое место.

Торжественное открытие состоится в 11:00.