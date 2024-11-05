Детские соревнования по лыжным гонкам пройдут предстоящей зимой в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь пройдут детские соревнования по лыжным гонкам «Стриж» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В многоэтапных соревнованиях примут участие около 120 лыжников 6-13 лет со всего региона. В декабре будут соревноваться ребята, кто впервые попробует свои силы на лыжне, а в январе 2025 года состоятся старты для ведущих спортсменов.

Участникам предстоит соревноваться в раздельных гонках и масс-стартах. Они будут ездить классикой и коньком, а также поучаствуют в гонке без лыжных палок. Помимо этого, спортсмены посоревнуются и в других дисциплинах, например, покажут, как выполняют координационные элементы на трассе.

Итоги соревнований будут подведены в каждой возрастной группе. И впервые юные лыжники станут бороться не только за медали, но и за Кубок Русклимата.

Напомним, что ТПХ «Русклимат» стал генеральным спонсором Федерации лыжных гонок Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что поддержка детского спорта поможет возродить интерес юных спортсменов к лыжным гонкам и укрепить позиции республики, как одного из самых сильных российских регионов в этом виде спорта.