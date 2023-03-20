Сборная Удмуртии стала победителем Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Череповец. Вологодская область. Сборная Удмуртии завоевала 5 призовых мест на Всероссийских зимних сельских спортивных играх, став победителем среди представителей регионов сельским населением до 600 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Напомним, XI Всероссийские игры, объединяющие спортсменов-любителей, проживающих в сельской местности, проходили с 16 по 19 марта в Череповце. Соревнования собрали более 600 участников из 49 регионов страны.

Пожелать победы участникам Игр приехал Дед Мороз из Великого Устюга и символ состязаний —лось Селиван. Лось — своеобразный талисман Вологодчины. До 1991 года сохатый украшал герб областной столицы, символизируя силу, выносливость и миролюбие.

Программа игр включала 6 видов спорта: лыжные гонки, полиатлон, шашки, соревнования спортивных семей, а также троеборье механизаторов и операторов машинного доения.

В командном первенстве представители Удмуртии завоевали два золота в семейных стартах (победы на счету семей Веретенниковых и Чучалиных), серебряные награды в полиатлоне и шашках, а также бронзу в лыжных гонках.