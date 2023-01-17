В столице Удмуртии в 53 раз состоится чемпионат России по биатлону «Ижевская винтовка»

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат России по биатлону «Ижевская винтовка» (0+) состоится в столице Удмуртии с 21 по 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования состоятся на базе спортивного комплекса им. А. М. Демидова. На старт выйдут лучшие биатлонисты России и Беларуси, в числе участников — Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Ирина Казакевич и другие именитые спортсмены. Удмуртию на соревнованиях представят ижевчане Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов.

«Ижевская винтовка» — один из символов отечественного биатлона. В нынешнем году она пройдёт уже в 53-й раз. Трансляция соревнований пройдет на канале «Матч ТВ». Комментировать гонки в Ижевск приедет телеведущий Дмитрий Губерниев.

Непосредственно соревнования начнутся 23 февраля с индивидуальной гонки. 25 февраля спортсмены пробегут суперпасьют, а 26 февраля состоится большой масстарт.

Поддержать участников приглашаются все желающие, для болельщиков будет организован бесплатный трансфер в дни гонок, на территории спорткомплекса оборудуют теплый шатер, фудзону, детей и взрослых ждет развлекательная программа.

«Ижевская винтовка» – один из главных стартов для российского биатлона. Впервые соревнования пройдут в феврале, и это связано с сезоном изоляции от мирового спорта и последовавшим за этим изменением календарного плана соревнований. Уверен, что ситуация скоро разрешится, и российские биатлонисты смогут состязаться на мировой арене. Приглашаю всех любителей биатлона окунуться в атмосферу Ижевской винтовки — буду рад встрече на биатлонном комплексе», — отметил председатель Федерации биатлона Удмуртии, заместитель председателя Госсовета республики, призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Иван Черезов.