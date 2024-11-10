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Пять медалей завоевали атлеты из Удмуртии на чемпионате России по паралимпийскому велоспорту

15:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пять медалей завоевали атлеты из Удмуртии на чемпионате России по паралимпийскому велоспорту
15:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#велоспорт
Источник фото: vk.com/denisparakhin
39
0

Состязания прошли в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия завоевала 5 медалей чемпионата России по параолимпийскому велоспорту. Об этом в соцсетях сообщил министр спорта республики Денис Парахин.

Сергей Пудов стал победителем на дистанции в 1 000 метров, в гонке преследования в 4 000 метров и в скретч-гонке на 15 км.

Арслан Гильмутдинов завоевал бронзу в гонке преследования на 3 000 метров.

Бронзовыми призёрами на дистанции в 4 000 метров стали Илья Загибалов и Александр Горюшин (тандем).

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» среди спортсменов с нарушением зрения и атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

15:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#велоспорт