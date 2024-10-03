Сборная Удмуртии взяла серебро на Чемпионате России по спортивному метанию ножа

Ижевск. Удмуртия. Второе командное место завоевала сборная Удмуртии на Чемпионате России по спортивному метанию ножа. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

В Санкт-Петербурге прошли Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа. Участие приняли более 400 спортсменов из 60 регионов страны. В течение четырёх дней метатели разыграли 30 комплектов наград по 8 спортивным дисциплинам.

Личные итоги спортсменов из УР таковы. Александр Банников взял серебро в двух дисциплинах —дистанция 6 метров и скоростное метание.