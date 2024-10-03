Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Сборная Удмуртии взяла серебро на Чемпионате России по спортивному метанию ножа

09:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сборная Удмуртии взяла серебро на Чемпионате России по спортивному метанию ножа
09:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#нож
Фото: vk.com/csp18
77
0

В личном зачёте Александр Банников взял две серебряные медали.

Ижевск. Удмуртия. Второе командное место завоевала сборная Удмуртии на Чемпионате России по спортивному метанию ножа. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

В Санкт-Петербурге прошли Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа. Участие приняли более 400 спортсменов из 60 регионов страны. В течение четырёх дней метатели разыграли 30 комплектов наград по 8 спортивным дисциплинам.

Личные итоги спортсменов из УР таковы. Александр Банников взял серебро в двух дисциплинах —дистанция 6 метров и скоростное метание.

09:40, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
0
#Удмуртия\n#чемпионат России\n#нож