Бодибилдер из Сюмсинского района Удмуртии стал победителем чемпионата России

Екатеринбург. Свердловская область. Спортсмен из Удмуртии занял первое место в чемпионате и первенстве России по бодибилдингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

В Екатеринбурге прошёл 36-й чемпионат и первенство России по бодибилдингу (18+), в нём участвовали более тысячи спортсменов из 70 регионов страны.

Представлять Удмуртию на чемпионате отправились пять человек в различных категориях: Валерия Кудряшова, Артемий Плетнев, Рината Мамажанова, Александр Вилков и Фёдор Герасимов.

Уроженец Сюмсинского района Артемий Плетнев завоевал золотую медаль в категории «бодибилдинг-юноши».