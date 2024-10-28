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Бодибилдер из Сюмсинского района Удмуртии стал победителем чемпионата России

13:37, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Бодибилдер из Сюмсинского района Удмуртии стал победителем чемпионата России
13:37, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
276
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#Сюмсинский район\n#спорт\n#бодибилдинг\n#чемпионат России\n#Екатерибург
Источник фото: Федерация бодибилдинга Удмуртии
276
0

Всего в чемпионате участвовало более 1000 человек из 70 регионов страны.

Екатеринбург. Свердловская область. Спортсмен из Удмуртии занял первое место в чемпионате и первенстве России по бодибилдингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

В Екатеринбурге прошёл 36-й чемпионат и первенство России по бодибилдингу (18+), в нём участвовали более тысячи спортсменов из 70 регионов страны.

Представлять Удмуртию на чемпионате отправились пять человек в различных категориях: Валерия Кудряшова, Артемий Плетнев, Рината Мамажанова, Александр Вилков и Фёдор Герасимов.

Уроженец Сюмсинского района Артемий Плетнев завоевал золотую медаль в категории «бодибилдинг-юноши».

13:37, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
276
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#Сюмсинский район\n#спорт\n#бодибилдинг\n#чемпионат России\n#Екатерибург