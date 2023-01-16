Спустя 12 лет в Ижевске прошли Всероссийские соревнования по спидвею на льду

Ижевск. Удмуртия. В минувшие выходные, 14 и 15 января, в Ижевске прошли Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту. Об этом рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Федерации Мотоциклетного спорта России состоялся на стадионе «Зенит».

В соревнованиях участвовали 16 спортсменов, которые приехали из разных городов нашей страны. В числе гонщиков были чемпионы мира, Европы и России: Дмитрий Буланкин, Эдуард Крысов, Василий Несытых, Никита Тарасо и Никита Богданов, который завоевал первое место.

Также в спидвее на льду себя показал воспитанник региональной мотоциклетной школы, чемпион мира по мотогонкам на льду «FIM Ice Speedway Gladiators 2021» Динар Валеев. Спортсмен занял второе место. А бронзовая медаль досталась Василию Несытых.

Такие соревнования спустя 12 лет удалось устроить благодаря Федерации мотоциклетного спорта Удмуртии, мотоциклетной Федерации России и правительству региона. Впервые гонки на льду в Ижевске провели в 1950 году, а последние — в 2011.

Напомним, что в 2023 году на ижевском ипподроме возобновили зимние трековые автогонки на льду. Подробнее читайте в нашем материале.