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Игроки футбольного клуба «Зенит-Ижевск» начали подготовку к весеннему сезону

10:10, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
Игроки футбольного клуба «Зенит-Ижевск» начали подготовку к весеннему сезону
10:10, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1390
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Зенит Ижевск
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»
1390
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Первый сбор команды проходит с 1 по 15 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» начал готовится к играм весеннего сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Общее собрание клуба прошло ещё 31 января. На встречу прибыли 27 игроков, медицинский штаб, администрация, тренерский корпус и руководство. Составу представили новичков, а также игроков, находящихся на просмотре.

Первый сбор команды пройдёт с 1 по 15 февраля в Ижевске. Тренировки включают в себя двухразовые занятия на домашнем поле, совмещённые с походами в тренажёрный и фитнес залы, а также в бассейн.

Напомним, что последняя игра прошлого сезона окончилась для ижевского «Зенита» поражением со счётом 3:0.

10:10, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Зенит Ижевск