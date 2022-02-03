Игроки футбольного клуба «Зенит-Ижевск» начали подготовку к весеннему сезону

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» начал готовится к играм весеннего сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Общее собрание клуба прошло ещё 31 января. На встречу прибыли 27 игроков, медицинский штаб, администрация, тренерский корпус и руководство. Составу представили новичков, а также игроков, находящихся на просмотре.

Первый сбор команды пройдёт с 1 по 15 февраля в Ижевске. Тренировки включают в себя двухразовые занятия на домашнем поле, совмещённые с походами в тренажёрный и фитнес залы, а также в бассейн.

Напомним, что последняя игра прошлого сезона окончилась для ижевского «Зенита» поражением со счётом 3:0.