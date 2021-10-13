Школьница из Удмуртии взяла серебро на всероссийских соревнованиях юных шахматисток

Дарья Булдакова из Якшур-Бодьинского района стала призером турнира среди сельских школьников.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Юная шахматистка из Якшур-Бодьинского района выиграла серебро на всероссийских соревнованиях. Турнир среди учеников сельских школ проходил в Самарской области, сообщается на официальном сайте шахматной федерации региона.

В этом году на старт вышли 144 шахматиста в возрасте до 17 лет из 19 регионов страны. В состязаниях девушек участвовали 43 спортсменки.

В составе делегации Удмуртии наибольшего успеха добилась представительница Якшур-Бодьинского района Дарья Булдакова. Среди самых юных участниц в возрасте до 9 лет она заняла 2 место, разделив пьедестал почета с соперницами из Татарстана.

Дополнительная программа соревнований включала решение шахматных задач и этюдов. В этом конкурсе Дарья Булдакова заняла 3 место.