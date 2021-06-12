Из-за ненастья в Ижевске отменили финал «Настольника»

Столичный кубок по большому настольному хоккею разыграют в День молодежи.

Ижевск. Удмуртия. Кубок столицы Удмуртии по большому настольному хоккею разыграют в День молодежи. Из-за ненастья в Ижевске отменили запланированный на День города финал «Настольника». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, состязания настоящих игроков по правилам настольного хоккея проходят в Ижевске во второй раз. Новую игру хоккей-на-валеночная лига создала во время пандемии. Как и в настольном варианте, игроки с клюшками передвигаются по полю только по оговоренному маршруту.

10 июня состоялись отборочные игры, в финал из 18 команд вышли сборные Индустриального и Ленинского районов Ижевска. Теперь у них есть дополнительное время для тренировок.