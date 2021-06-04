Турнир по «Настольнику» пройдет в Ижевске во второй раз

Финал соревнований проведут в День города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске второй раз пройдет турнир по большому настольному хоккею. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время пандемии хоккей-на-валеночная лига придумала новую игру. Как и в настольном хоккее, игроки орудуют клюшкой, передвигаются по полю только по оговоренному маршруту. Но вместо пластиковых фигурок – живые люди.

Первый турнир по «Настольнику» прошел в 2020 году в День города и собрал 30 команд со всего Ижевска.

В 2021 году отборочные игры начнутся 10 июня в 18:00:

- Холмогорова, 23 - Октябрьский район;

- Шишкина, 3 - Индустриальный район;

- Архитектора Берша, 25 - Устиновский район;

- Восточная, 1 - Первомайский район;

- Клубная, 58 - Ленинский район.

Финал соревнований проведут 12 июня в 17:00 на Центральной площади города.

Принять участие могут все желающие, главное подать заявку на почту smagin_m@mail.ru. Команда должна состоять из 5 мужчин, 1 женщины, 2 запасных игроков и иметь свои клюшки и мяч.