Турнир по «Настольнику» пройдет в Ижевске во второй раз

Финал соревнований проведут в День города.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске второй раз пройдет турнир по большому настольному хоккею. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Во время пандемии хоккей-на-валеночная лига придумала новую игру. Как и в настольном хоккее, игроки орудуют клюшкой, передвигаются по полю только по оговоренному маршруту. Но вместо пластиковых фигурок – живые люди.
Первый турнир по «Настольнику» прошел в 2020 году в День города и собрал 30 команд со всего Ижевска.
В 2021 году отборочные игры начнутся 10 июня в 18:00:
- Холмогорова, 23 - Октябрьский район;
- Шишкина, 3 - Индустриальный район;
- Архитектора Берша, 25 - Устиновский район;
- Восточная, 1 - Первомайский район;
- Клубная, 58 - Ленинский район.
Финал соревнований проведут 12 июня в 17:00 на Центральной площади города.
Принять участие могут все желающие, главное подать заявку на почту smagin_m@mail.ru. Команда должна состоять из 5 мужчин, 1 женщины, 2 запасных игроков и иметь свои клюшки и мяч.