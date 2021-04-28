Нефтяники Удмуртии сразились на льду

В Ижевске прошел товарищеский матч между командами АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова и ОАО «Удмуртнефть».

Ижевск. Удмуртия. В ледовом дворце «Молодежный» Ижевска прошел традиционный хоккейный матч, посвященный дню рождения АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова. 24 апреля на льду сражались команды «Белкамнефти» «Камские Белки» и ОАО «Удмуртнефть».

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова Дмитрий Арсибеков и генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

В приветственном слове Дмитрий Арсибеков отметил, что несмотря на все трудности 2020-го карантинного года компания завершила его с достойными результатами: «Эти трудности только закалили и еще больше сплотили коллектив нашей компании, и я рад, что в этом году мы смогли продолжить эту замечательную традицию – в преддверии дня рождения «Белкамнефти» устраивать товарищеский турнир по хоккею. Сегодня у нас большой праздник, и мы рады видеть в гостях сильнейшую команду ОАО «Удмуртнефть». Желаю всем участникам сегодняшнего матча удачи, а болельщикам – яркой и запоминающейся игры! Пусть победит сильнейший!».

Также с теплыми приветственными словами к игрокам и болельщикам обратился генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал. Он пожелал всем присутствующим удачи, здоровья и всего самого наилучшего.

Матч начался ярко. На седьмой минуте игры первую шайбу в ворота «Удмуртнефти» забил игрок «Камских Белок» под номером 88 Дмитрий Норов (оператор товарный ЦДПН № 1 НГДУ-2), он же забил вторую шайбу в ворота соперников на 16-й минуте первого периода.

Во второй двадцатиминутке Дмитрий оформил хет-трик, а следом еще одну шайбу в ворота «Удмуртнефти» забил Константин Бочкарев (водитель АТЦ № 2 ТУ).

Команда «Удмуртнефти» все-же смогла распечатать счет, но в третьем периоде «Камские Белки» не дали соперникам шанса отыграться и забросили еще три шайбы в их ворота. Алексей Некрасов (мастер УМТО), Константин Бочкарев и Илья Попов (оператор по добыче нефти и газа ЦДПН № 1 НГДУ-2) стали героями последней трети игры.

В итоге команда АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова стала чемпионом четвертого товарищеского матча подряд и по праву получила кубок победителей.

Лучшим игроком команды «Камские Белки» АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова был признан нападающий Дмитрий Норов, лучшим игроком команды ОАО «Удмуртнефть» - Руслан Ульданов.

По результатам встречи состоялось торжественное награждение игроков, которым были вручены медали и памятные призы.