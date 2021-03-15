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Волейболистки из Удмуртии выступят в финальном туре чемпионата России

10:00, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
Волейболистки из Удмуртии выступят в финальном туре чемпионата России
10:00, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Италмас\n#ИжГТУ\n#спорт\n#волейбол
Фото: vk.com/vcizhevsk
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Для болельщиков будут вестись прямые трансляции игр.

Ижевск. Удмуртия. Женский волейбольный клуб «Италмас - ИжГТУ» из Удмуртии прошёл в финальный тур чемпионата России высшей лиги «Б». Об этом сообщается в официальной группе команды в Instagram.

«После сложного предварительного этапа Чемпионата России 2020-2021, можно уверенно и радостно сказать: «Ура! Мы в финале!». Игры пройдут в Череповце», — говорится в сообщении.

Для болельщиков будут вестись прямые трансляции матчей по ссылке.

Расписание встреч высшей лиги «Б»:

  • 16 марта 14:30 против «Воронеж»;
  • 17 марта 14:30 против «Омь-СибГУОР»;
  • 18 марта 18:30 против «Северянка-2»;
  • 20 марта 16:30 против «Рязань-РГУ»;
  • 21 марта 12:00 против «Олимп»;

Напомним, что в прошлом сезоне «Италмас - ИжГТУ» занял четвёртое место.

10:00, 15 марта, 2021
Юрий Абашев
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Италмас\n#ИжГТУ\n#спорт\n#волейбол