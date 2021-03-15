Волейболистки из Удмуртии выступят в финальном туре чемпионата России

Для болельщиков будут вестись прямые трансляции игр.

Ижевск. Удмуртия. Женский волейбольный клуб «Италмас - ИжГТУ» из Удмуртии прошёл в финальный тур чемпионата России высшей лиги «Б». Об этом сообщается в официальной группе команды в Instagram.

«После сложного предварительного этапа Чемпионата России 2020-2021, можно уверенно и радостно сказать: «Ура! Мы в финале!». Игры пройдут в Череповце», — говорится в сообщении.

Для болельщиков будут вестись прямые трансляции матчей по ссылке.

Расписание встреч высшей лиги «Б»:

16 марта 14:30 против «Воронеж»;

17 марта 14:30 против «Омь-СибГУОР»;

18 марта 18:30 против «Северянка-2»;

20 марта 16:30 против «Рязань-РГУ»;

21 марта 12:00 против «Олимп»;

Напомним, что в прошлом сезоне «Италмас - ИжГТУ» занял четвёртое место.