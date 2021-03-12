В 2021 году в Ижевске появятся еще две площадки ГТО

В регионе их уже около 40.

Ижевск. Удмуртия. За счет федеральных средств в этом году в Ижевске планируется поставить еще 2 площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одна из них разместится на Карла Маркса, 164, вторая – на Молодежной, 64.

Спортивные площадки состоят из сертифицированного оборудования для комплексного выполнения норм ГТО, в том числе силовых уличных тренажёров для различных групп мышц. Они находятся в свободном доступе и открыты для бесплатных посещений для всех желающих. Кроме того, в городах установлены площадки для игры в стритбол.

В 2019 и 2020 годах в регионе установили 25 спортивных комплексов ГТО во всех сельских районах республики, также по две площадки в Воткинске, Можге, Глазове, Сарапуле и 5 - в Ижевске.