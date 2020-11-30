В Удмуртии определили места проведения сельских игр в 2022-2027 годах

Напомним, в 2021 году зимние игры пройдут в Вавожском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили места проведения сельских спортивных игр в 2022-2027 годах. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В документе говорится, что в 2022 году летние игры пройдут в Балезинском районе, зимние – в Сарапульском районе. Хозяином республиканских игр зимой 2023 года станет Ярский район, летом – Якшур-Бодьинский район.

Юбилейные 30 республиканские зимние спортивные игры состоятся в 2024 году в Селтинском районе, летом соревнования встретит Игринский район.

Зимние игры 2025 года примет Глазовский район, летние – Кизнерский район, зимние игры 2026 года будет проводить Каракулинский район, летние – Шарканский район.

Можгинский район готовится встретить зимние игры 2027 года, Увинский район – летние игры в том же году.

Напомним, в 2021 году зимние игры пройдут в Вавожском районе. Открытие соревнований состоится 25 февраля, закрытие – 27 февраля. Первые старты намечены на 24 февраля. В настоящее время решается вопрос о включении в программу игр нового вида спорта – плавания или керлинга.

Летние игры в следующем году пройдут в Граховском районе.