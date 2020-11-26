Гостей ждет праздничная программа.

Ижевск. Удмуртия. Каток на «Динамо» в Ижевске откроется в субботу, 28 ноября. Об этом сообщается в группе спорткомплекса в соцсети «Вконтакте».

Площадь ледового покрытия составит 15 тыс. кв. м. Гостей приглашают в 12:00. В честь открытия для посетителей подготовили праздничную программу. Церемония начнется в 18:00 и продлится до 20:00. На стадионе выступят аниматоры, жителей Удмуртии ждут мастер-классы, файер-шоу и салют.

В сообщении отметили, что на территории катка будут соблюдать все меры предосторожности. Посетителей просят приходить в масках и перчатках.

Вход на каток будет осуществляться по карте клиента, которую можно приобрести на кассе «Динамо» по адресу: улица Свободы, 202. В будние дни каток будет открыт

с 17:00 до 22:00. В выходные и праздники – с 12:00 до 22:00.

Напомним, что в Ижевске к середине декабря в городе может появиться до полутора десятка разных площадок для катания на коньках.