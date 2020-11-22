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В Ижевске начали заливать катки

14:51, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
В Ижевске начали заливать катки
14:51, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лед\n#коньки\n#досуг в Ижевске
Фото: pixabay.com
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К середине декабря их может появиться в городе до полутора десятка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали заливать катки. Об этом в воскресенье, 22 ноября, написал в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

«Победим вирус здоровым образом жизни! В раздевалках и пунктах проката не забываем про социальную дистанцию!» — призвал градоначальник.

Он сообщил, что самый длинный лёд появится в парке имени Кирова. Пространство для катания организуют по-новому: с обеих сторон главной аллеи. Катание, как и в прошлом году, бесплатное. Каток зальют и в Берёзовой роще: лёд сделают в форме змейки, чтобы оптимально вписать его в ландшафт парка. Покататься здесь можно будет также бесплатно.

«Парк Космонавтов, стадион Динамо, сквер у Дворца пионеров и ещё минимум 10 небольших площадок уже к середине декабря будут ждать горожан с коньками», — написал мэр.

14:51, 22 ноября, 2020
Дмитрий Стрелков
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лед\n#коньки\n#досуг в Ижевске