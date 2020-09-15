Главные старты пройдут в Ижевске 19 сентября.

Ижевск. Удмуртия. «Кросс нации-2020» пройдет в Удмуртии. К легкоатлетическим стартам присоединятся города и районы республики, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Участие в соревнованиях могут принять желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Для бегунов предлагаются дистанции на 4, 6, 8 и 12 км. Каждому участнику, преодолевшему выбранную дистанцию, будет вручена памятная медаль финишёра.

На входе всем будут измерять температуру. Кроме того, участникам будет необходимо носить маски, пока не начнется забег.

Каждый участник должен предоставить в комиссию спортивного мероприятия паспорт или свидетельство о рождении, а также справку о допуске от врача, полис ОМС, разовый полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

В Ижевске ежегодный массовый забег «Кросс Нации» пройдёт на стадионе «Динамо» 19 сентября с 09:00. Записаться можно по ссылке. Ожидается участие около 400 человек. Предполагается, что в два раза больше участников соберется в Березовском лесу в Воткинске в тот же день. Торжественное открытие мероприятия в 11:00.

В Глазове старты «Кросса нации» пройдут 27 сентября.

Напомним, массовые спортивные мероприятия в Удмуртии пока проходят без зрителей.