Проведение крупных спортивных соревнований разрешили в Удмуртии

Речь идет о межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 августа разрешили проведение крупных спортивных соревнований. Об этом говорится в распоряжении главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Речь идет о тренировках и соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. До них не допустят участников младше 18 лет и старше 65 лет. Кроме того, все мероприятия будут проходить без зрителей и с соблюдением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Роспотребнадзором.

Стоит отметить, что 30 августа в Удмуртии стартует Кубок России по боксу. На днях в Ижевске завершился чемпионат России по BMX фристайл.

Напомним, с 30 июля в республике разрешили проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе.