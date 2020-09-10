Удмуртская фигуристка Алина Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной

Спортсменка хочет попробовать себя в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова решила не участвовать в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Олимпийская чемпионка планирует попробовать себя в роли телеведущей.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — с такой просьбой обратилась Загитова в Федерацию фигурного катания на коньках.

Контрольные прокаты сборной России проходят в течение двух дней перед началом нового сезона в фигурном катании. На них допускаются зрители. Это делается для того, чтобы болельщики увидели новые программы спортсменов сборной. Также Федерация проверяет таким образом готовность фигуристов, их форму, чтобы в случае выявления слабых мест дать свои рекомендации.